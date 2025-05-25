Пушича звільнено із Шахтаря — хто стане новим наставником

Марино Пушич на тренерській лавці "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Хорватський фахівець Маріно Пушич більше не є головним тренером донецького "Шахтаря". Український клуб оголосив про припинення співпраці з 53-річним наставником.

"Гірники" на своєму офіційному сайті подякували Маріно Пушичу за два роки спільної роботи.

Реклама

Читайте також:

"Шахтар" оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем. Разом із наставником клуб залишає і весь тренерський штаб. У клубі подякували Пушичу та його помічникам за високий професіоналізм, мужність, підтримку України та яскраві перемоги.

Маріно Пушич очолював "Шахтар" із 23 жовтня 2023 року. Під його керівництвом команда провела 71 офіційний матч, здобула 44 перемоги, зіграла 13 разів унічию і зазнала 14 поразок. За цей час "гірники" виграли три національні трофеї, включно з Кубком України-2024/25 і золотим дублем минулого сезону.

Арда Туран в "Еюпспорі". Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

Хто очолить "Шахтар"

Офіційного оголошення про нового головного тренера поки не було. У клубі розглядають одразу декілька кандидатур, як українських, так і зарубіжних фахівців. Одним із фаворитів вважається Руслан Ротань, який провів феноменальний сезон на чолі "Олександрії".

Серед інших можливих наступників опинилися колишній наставник дортмундської "Боруссії" Едін Терзич, молодий тренер "Еюпспора" Арда Туран та низка інших фахівців. Найближчими тижнями "Шахтар" має ухвалити ключове кадрове рішення, яке стане відправною точкою для літньої перебудови команди.

Нагадаємо, в "Динамо" теж відбудуться зміни, про це розповів Ігор Суркіс.

Артем Довбик незадоволений своєю роллю в збірній України та роботою під керівництвом Сергія Реброва.

Кріштіану Роналду залишає "Аль-Наср", щоб зіграти в матчах Клубного чемпіонату світу.