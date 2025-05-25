Пушич уволен из Шахтера — кто станет новым наставником

Марино Пушич на тренерской скамейке "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Хорватский специалист Марино Пушич больше не является главным тренером донецкого "Шахтера". Украинский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 53-летним наставником.

"Горняки" на своем официальном сайте поблагодарили Марино Пушича за два года совместной работы.

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"Шахтер" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марино Пушичем. Вместе с наставником клуб покидает и весь тренерский штаб. В клубе поблагодарили Пушича и его помощников за высокий профессионализм, мужество, поддержку Украины и яркие победы.

Марино Пушич возглавлял "Шахтер" с 23 октября 2023 года. Под его руководством команда провела 71 официальный матч, одержала 44 победы, сыграла 13 раз вничью и потерпела 14 поражений. За это время "горняки" выиграли три национальных трофея, включая Кубок Украины-2024/25 и золотой дубль в прошлом сезоне.

Арда Туран в "Эюпспоре". Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

Кто возглавит "Шахтер"

Официального объявления о новом главном тренере пока не было. В клубе рассматривают сразу несколько кандидатур, как украинских, так и зарубежных специалистов. Одним из фаворитов считается Руслан Ротань, который провел феноменальный сезон во главе "Александрии".

Среди других возможных преемников оказались бывший наставник дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич, молодой тренер "Эюпспора" Арда Туран и ряд других специалистов. В ближайшие недели "Шахтер" должен принять ключевое кадровое решение, которое станет отправной точкой для летней перестройки команды.

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