Палкин объяснил, почему Шахтер уволил Пушича

Марино Пушич покинул Украину. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал отставку главного тренера Марино Пушича. Решение было принято по итогам сезона и связано с целым рядом факторов, включая общий результат команды и особенности работы в условиях военного времени.

По словам Палкина, третий результат в чемпионате — это не только зона ответственности тренера, сообщает официальный сайт "горняков".

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В "Шахтере" считают, что ответственность за третье место в турнирной таблице УПЛ по итогам сезона 2024/2025 несут все: и футболисты, и менеджмент, и тренерский штаб. Донецкий клуб продолжает перестройку, начатую после 2022 года, когда команду покинули ведущие игроки. В этих условиях работать было непросто, особенно учитывая эмоциональное давление и постоянные вызовы в условиях войны.

Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Благодарность тренерскому штабу

Сергей Палкин поблагодарил Марино Пушича и его штаб за вклад в развитие команды. Вместе с ними "горняки" выиграли три из четырёх внутренних трофеев за последние два сезона, включая Кубок Украины-2025.

"Мы искренне благодарны Марино за вклад в развитие команды. Он присоединился к нам в непростое время, проявил смелость, характер и высокий уровень профессионализма", — отметил генеральный директор "Шахтёра".

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