Палкін пояснив, чому Шахтар звільнив Пушича

Маріно Пушич покинув Україну. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував відставку головного тренера Маріно Пушича. Рішення ухвалили за підсумками сезону, воно пов'язане з цілою низкою чинників, включно із загальним результатом команди та особливостями роботи в умовах воєнного часу.

За словами Палкіна, третій результат у чемпіонаті — це не тільки зона відповідальності тренера, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Реклама

Читайте також:

У "Шахтарі" вважають, що відповідальність за третє місце в турнірній таблиці УПЛ за підсумками сезону 2024/2025 несуть усі: й футболісти, і менеджмент, і тренерський штаб. Донецький клуб продовжує перебудову, розпочату після 2022 року, коли команду покинули провідні гравці. У цих умовах працювати було непросто, особливо з огляду на емоційний тиск та постійні виклики в умовах війни.

Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Подяка тренерському штабу

Сергій Палкін подякував Маріно Пушичу та його штабу за внесок у розвиток команди. Разом із ними "гірники" виграли три з чотирьох внутрішніх трофеїв за останні два сезони, включно з Кубком України-2025.

"Ми щиро вдячні Маріно за внесок у розвиток команди. Він приєднався до нас у непростий час, проявив сміливість, характер і високий рівень професіоналізму", — зазначив генеральний директор "Шахтаря".

Нагадаємо, президент та головний тренер київського "Динамо" готують серйозне посилення складу в літнє трансферне вікно.

У Артема Довбика накопичилося невдоволення через методи роботи Сергія Реброва у збірній України.

Відомий клуб готовий заплатити за футболіста національної команди України 60 млн євро.

У Кевіна Де Брюйне з'явилося одразу два вигідних варіанти для продовження кар'єри.