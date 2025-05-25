Забарний може перейти в Ньюкасл за величезні гроші

Ілля Забарний бореться з Декланом Райсом. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Захисник збірної України Ілля Забарний може змінити команду в англійській Прем'єр-лізі вже цього літа. У послугах гравця зацікавлений один із найбагатших клубів Англії.

"Ньюкасл" розглядає можливість підписання 21-річного українця, повідомляє The I Paper.

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Англійський клуб готовий задовольнити фінансові вимоги "Борнмута" та заплатити близько 60 млн євро за трансфер Забарного, якщо вважатиме його пріоритетним посиленням.

Зазначається, що серед потенційних цілей "Ньюкасла" на літо фігурують також Марк Гехі та Бріан Мбемо. Усіх трьох футболістів оцінюють приблизно в однакову суму, яка становить близько 50-60 млн фунтів стерлінгів.

Чому Забарний цікавий "Ньюкаслу"

Футболіст стабільно виступає в АПЛ, має міжнародний досвід та вважається одним із найперспективніших центральних захисників Європи. Після успішного сезону в складі "Борнмута" інтерес до українця зріс. "Ньюкасл" має намір посилити оборону, і трансфер Забарного виглядає як інвестиція в майбутнє.

Забарний проти Голанна. Фото: Reuters/Scott Heppell

У сезоні 2024/2025 Ілля Забарний провів 38 матчів за "Борнмут" у всіх турнірах. Він не відзначився результативними діями, але став ключовим гравцем оборони. Останній матч сезону "Борнмут" зіграє 25 травня проти "Лестера".

Нагадаємо, форвард збірної України розкритикував тренерський штаб команди через те, що не поїде на товариський турнір.

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