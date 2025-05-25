Ванат зіграв останній матч за Динамо та готується до трансферу

Владислав Ванат на церемонії нагородження "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Український нападник Владислав Ванат з великою часткою ймовірності зіграв свій останній матч за київське "Динамо". Форвард може покинути клуб уже цього літа.

Один із клубів із топ-4 європейських чемпіонатів детально вивчає можливість викупу контракту Ваната, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Владислав Ванат приєднався до київського "Динамо" у 2015 році. Через десять років він може переїхати в Європу в статусі найкращого бомбардира чемпіонату України. Йдеться про активацію клаусули, сума якої становить 20 млн доларів.

Владислав Ванат та Руслан Нещерет. Фото: пресслужба "Динамо"

Офіційних підтверджень поки що немає, але джерела стверджують, що трансфер може бути оформлений уже найближчими тижнями. Сам Ванат раніше не виключав переходу в закордонний клуб та відкрито заявляв про бажання спробувати сили в Європі.

Хто може купити Ваната

До українця виявляють інтерес англійські "Фулхем", "Лідс", "Сандерленд" та "Евертон", а також іспанський клуб та турецький "Трабзонспор". Однак найімовірніший кандидат на трансфер — клуб із топ-4, готовий оперативно закрити угоду.

У поточному сезоні Владислав Ванат провів 44 матчі за "Динамо" у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 8 результативних передач. Його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

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