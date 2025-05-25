Ванат зіграв останній матч за Динамо та готується до трансферу

Владислав Ванат близький до відходу з Динамо — названо суму
Український нападник Владислав Ванат з великою часткою ймовірності зіграв свій останній матч за київське "Динамо". Форвард може покинути клуб уже цього літа.
Один із клубів із топ-4 європейських чемпіонатів детально вивчає можливість викупу контракту Ваната, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".
Владислав Ванат приєднався до київського "Динамо" у 2015 році. Через десять років він може переїхати в Європу в статусі найкращого бомбардира чемпіонату України. Йдеться про активацію клаусули, сума якої становить 20 млн доларів.
Офіційних підтверджень поки що немає, але джерела стверджують, що трансфер може бути оформлений уже найближчими тижнями. Сам Ванат раніше не виключав переходу в закордонний клуб та відкрито заявляв про бажання спробувати сили в Європі.
Хто може купити Ваната
До українця виявляють інтерес англійські "Фулхем", "Лідс", "Сандерленд" та "Евертон", а також іспанський клуб та турецький "Трабзонспор". Однак найімовірніший кандидат на трансфер — клуб із топ-4, готовий оперативно закрити угоду.
У поточному сезоні Владислав Ванат провів 44 матчі за "Динамо" у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 8 результативних передач. Його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.
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