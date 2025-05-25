Ванат сыграл последний матч за Динамо и готовится к трансферу

Владислав Ванат на церемонии награждения "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Украинский нападающий Владислав Ванат с большой долей вероятности сыграл свой последний матч за киевское "Динамо". Форвард может покинуть клуб уже этим летом.

Один из клубов из топ-4 европейских чемпионатов детально изучает возможность выкупа контракта Ваната, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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Владислав Ванат присоединился к киевскому "Динамо" в 2015 году. Спустя десять лет он может переехать в Европу в статусе лучшего бомбардира чемпионата Украины. Речь идет об активации клаусулы, сумма которой составляет 20 млн долларов.

Владислав Ванат и Руслан Нещерет. Фото: пресс-служба "Динамо"

Официальных подтверждений пока нет, но источники утверждают, что трансфер может быть оформлен уже в ближайшие недели. Сам Ванат ранее не исключал перехода в зарубежный клуб и открыто заявлял о желании попробовать силы в Европе.

Кто может купить Ваната

К украинцу проявляют интерес английские "Фулхэм", "Лидс", "Сандерленд" и "Эвертон", а также испанский клуб и турецкий "Трабзонспор". Однако наиболее вероятный кандидат на трансфер — клуб из топ-4, готовый оперативно закрыть сделку.

В текущем сезоне Владислав Ванат провел 44 матча за "Динамо" во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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