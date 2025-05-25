Шовковский переписал историю Динамо — чемпионство без поражений

Александр Шовковский на церемонии награждения "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" завершило сезон украинской Премьер-лиги-2024/2025 без единого поражения. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский назвал причины успеха своих подопечных.

Команда Александра Шовковского провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед и 10 раз сыграла вничью, уверенно заняв первое место, напоминает портал Новини.LIVE.

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Это достижение стало историческим для "Динамо". Только в четвертый раз "бело-синим" удалось пройти сезон без поражений. До этого такое удавалось команде Валерия Лобановского (1999/2000), Анатолия Демьяненко (2006/2007) и Сергея Реброва (2014/2015).

В общей сложности в истории чемпионатов Украины лишь пять команд завершали сезон без поражений. Четыре из них — "Динамо", один раз это удалось донецкому "Шахтеру" в сезоне 2001/2002.

"Динамо" празднует чемпионский титул. Фото: пресс-служба клуба

Шовковский подвел итоги сезона для "Динамо"

После победы в чемпионате главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поблагодарил всех, кто был причастен к успеху клуба. Особое внимание он уделил болельщикам, сотрудникам и тем, кто поддерживал команду в трудное время. Тренер также отметил вклад украинских защитников и посвятил им победу.

"Мы вернули чемпионство в родной Киев. Это была юбилейная, тридцатая победа для клуба. И третья звезда на эмблеме — это звезда благодарности ВСУ. Это — ваша звезда!" — сказал Шовковский.

Напомним, "Шахтер" уволил Марино Пушича сразу после окончания сезона — кто возглавит донецкую команду.

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