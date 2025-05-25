Шовковський переписав історію Динамо — чемпіонство без поразок

Олександр Шовковський на церемонії нагородження "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" завершило сезон української Прем'єр-ліги-2024/2025 без жодної поразки. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський назвав причини успіху своїх підопічних.

Команда Олександра Шовковського провела 30 матчів, в яких здобула 20 перемог та 10 разів зіграла внічию, впевнено посівши перше місце, нагадує портал Новини.LIVE.

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Це досягнення стало історичним для "Динамо". Лише вчетверте "біло-синім" вдалося пройти сезон без поразок. До цього таке вдавалося команді Валерія Лобановського (1999/2000), Анатолія Дем'яненка (2006/2007) та Сергія Реброва (2014/2015).

Загалом в історії чемпіонатів України лише п'ять команд завершували сезон без поразок. Чотири з них — "Динамо", один раз це вдалося донецькому "Шахтарю" в сезоні 2001/2002.

"Динамо" святкує чемпіонський титул. Фото: пресслужба клубу

Шовковський підбив підсумки сезону для "Динамо"

Після перемоги в чемпіонаті головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський подякував усім, хто був причетний до успіху клубу. Особливу увагу він приділив уболівальникам, співробітникам і тим, хто підтримував команду у важкий час. Тренер також відзначив внесок українських захисників і присвятив їм перемогу.

"Ми повернули чемпіонство до рідного Києва. Це була ювілейна, тридцята перемога для клубу. І третя зірка на емблемі — це зірка подяки ЗСУ. Це — ваша зірка! " — сказав Шовковський.

Нагадаємо, "Шахтар" звільнив Маріно Пушича одразу після закінчення сезону — хто очолить донецьку команду.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс уже обговорив з Олександром Шовковським літнє підсилення команди.

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