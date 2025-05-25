Забарный может перейти в Ньюкасл за огромные деньги

Илья Забарный борется с Декланом Райсом. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Защитник сборной Украины Илья Забарный может сменить команду в английской Премьер-лиге уже этим летом. В услугах игрока заинтересован один из самых богатых клубов Англии.

"Ньюкасл" рассматривает возможность подписания 21-летнего украинца, сообщает The I Paper.

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Английский клуб готов удовлетворить финансовые требования "Борнмута" и заплатить около 60 млн евро за трансфер Забарного, если посчитает его приоритетным усилением.

Отмечается, что среди потенциальных целей "Ньюкасла" на лето фигурируют также Марк Гехи и Бриан Мбемо. Все три футболиста оцениваются примерно в одинаковую сумму, которая составляет около 50–60 млн фунтов стерлингов.

Почему Забарный интересен "Ньюкаслу"

Футболист стабильно выступает в АПЛ, имеет международный опыт и считается одним из самых перспективных центральных защитников Европы. После успешного сезона в составе "Борнмута" интерес к украинцу вырос. "Ньюкасл" намерен усилить оборону, и трансфер Забарного выглядит как инвестиция в будущее.

Забарный против Холанна. Фото: Reuters/Scott Heppell

В сезоне 2024/2025 Илья Забарный провел 38 матчей за "Борнмут" во всех турнирах. Он не отметился результативными действиями, но стал ключевым игроком обороны. Последний матч сезона "Борнмут" сыграет 25 мая против "Лестера".

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