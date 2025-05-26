Вернидуб объявил об уходе из Кривбасса после матча с Полесьем

Юрий Вернидуб наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб объявил о завершении своей работы в клубе. У наставника есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Заявление специалиста прозвучало в прямом эфире "УПЛ ТБ" сразу после заключительного матча сезона против житомирского "Полесья" (1:1).

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Юрий Вернидуб во время матча. Фото: УНИАН

Что Вернидуб сказал о "Кривбассе"

По словам тренера, его уход не связан с разочарованием или внутренним конфликтом. Он поблагодарил клуб, футболистов, персонал и город за совместную работу и выразил уверенность в дальнейшем прогрессе команды.

"Я пришел в "Кривбасс" не за контрактами или статусом, а потому, что увидел здесь настоящую душу. Мы вместе пережили и тревоги, и победы. Я ухожу с любовью к клубу и с надеждой, что команда продолжит движение вперед", — сказал Вернидуб.

Ранее Юрий Вернидуб успешно работал с "Зарей", "Шерифом" (где вышел в групповой этап Лиги чемпионов — Ред.), а также возглавлял "Кривбасс" с 2022 года. Известно, что 59-летний специалист является одним из кандидатов на должность наставника "Полесья".

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