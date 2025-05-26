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Вернидуб неожиданно завершил карьеру в Кривбассе

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Дата публикации 26 мая 2025 08:06
Вернидуб объявил об уходе из Кривбасса после матча с Полесьем
Юрий Вернидуб наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб объявил о завершении своей работы в клубе. У наставника есть несколько вариантов для продолжения карьеры. 

Заявление специалиста прозвучало в прямом эфире "УПЛ ТБ" сразу после заключительного матча сезона против житомирского "Полесья" (1:1).

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Уход Юрия Вернидуба стал неожиданным для болельщиков и многих в украинском футболе. Специалист подчеркивал привязанность к городу, клубу и людям, с которыми вместе прошел непростой путь в условиях войны и нестабильности.

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб во время матча. Фото: УНИАН

Что Вернидуб сказал о "Кривбассе"

По словам тренера, его уход не связан с разочарованием или внутренним конфликтом. Он поблагодарил клуб, футболистов, персонал и город за совместную работу и выразил уверенность в дальнейшем прогрессе команды.

"Я пришел в "Кривбасс" не за контрактами или статусом, а потому, что увидел здесь настоящую душу. Мы вместе пережили и тревоги, и победы. Я ухожу с любовью к клубу и с надеждой, что команда продолжит движение вперед", — сказал Вернидуб.

Ранее Юрий Вернидуб успешно работал с "Зарей", "Шерифом" (где вышел в групповой этап Лиги чемпионов — Ред.), а также возглавлял "Кривбасс" с 2022 года. Известно, что 59-летний специалист является одним из кандидатов на должность наставника "Полесья". 

Напомним, защитник Александр Караваев может уйти из киевского "Динамо". 

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спорт футбол тренер Юрий Вернидуб Кривбасс
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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