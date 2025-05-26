Забарний та Миколенко завершили сезон в АПЛ із видатним досягненням

Ілля Забарний під час матчу. Фото: Reuters/Tony O Brien

У заключному, 38-му турі чемпіонату Англії одразу два українці відзначилися результативними діями. Ілля Забарний із "Борнмута" та Віталій Миколенко з "Евертона" записали на свій рахунок асисти, завершивши сезон на високій ноті.

Обидва захисники вийшли у стартових складах своїх команд: Миколенко — у сьомому матчі поспіль, Забарний — у шостому, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Віталій Миколенко бореться із суперником. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Як пройшли матчі за участю українців

"Евертон" здобув мінімальну перемогу над "Ньюкаслом" — 1:0. Переможний гол був забитий після навісу Миколенка на Алькараса. Українець провів увесь матч, відзначився високою точністю передач та двома ключовими пасами.

"Борнмут" обіграв "Лестер" із рахунком 2:0. Перший гол став результатом передачі Забарного на Семеньо, а другий — асисту Гейсена. Ілля провів упевнений матч: 59 точних передач, 7 виграних повітряних дуелей та висока активність у захисті.

Для Забарного це перший асист в АПЛ, до цього він забивав лише одного разу — "Лутону" в березні 2024 року. Миколенко ж раніше віддавав асист у 27-му турі в грі проти "Брентфорда", де також відзначився українець Ярмолюк. У таблиці "Борнмут" завершив сезон дев'ятим (56 очок), "Евертон" — тринадцятим (48 очок).

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