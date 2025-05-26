Забарный и Миколенко завершили сезон в АПЛ с выдающимся достижением

Илья Забарный во время матча. Фото: Reuters/Tony O Brien

В заключительном, 38-м туре чемпионата Англии сразу два украинца отметились результативными действиями. Илья Забарный из "Борнмута" и Виталий Миколенко из "Эвертона" записали на свой счет ассисты, завершив сезон на высокой ноте.

Оба защитника вышли в стартовых составах своих команд: Миколенко — в седьмом матче подряд, Забарный — в шестом, сообщает портал Новини.LIVE.

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Виталий Миколенко борется с соперником. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Как прошли матчи с участием украинцев

"Эвертон" одержал минимальную победу над "Ньюкаслом" — 1:0. Победный гол был забит после навеса Миколенко на Алькараса. Украинец провел весь матч, отметился высокой точностью передач и двумя ключевыми пасами.

"Борнмут" обыграл "Лестер" со счётом 2:0. Первый гол стал результатом передачи Забарного на Семеньо, а второй — ассиста Хейсена. Илья провёл уверенный матч: 59 точных передач, 7 выигранных воздушных дуэлей и высокая активность в защите.

Для Забарного это первый ассист в АПЛ, до этого он забивал лишь однажды — "Лутону" в марте 2024 года. Миколенко же ранее отдавал ассист в 27-м туре в игре против "Брентфорда", где также отличился украинец Ярмолюк. В таблице "Борнмут" завершил сезон девятым (56 очков), "Эвертон" — тринадцатым (48 очков).

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