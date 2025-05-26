Роналду залишає Аль-Наср та повертається до Європи

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: instagram.com/cristiano/

Кріштіану Роналду офіційно повертається в європейський футбол, завершивши свою главу в саудівському "Аль-Насрі". Рішення легендарного португальця вже підтверджено його найближчим оточенням.

Роналду ухвалив це рішення у віці 40 років, бажаючи закінчити кар'єру на тому рівні, де вона розпочалася - в європейських топлігах, повідомляє El Gol Digital.

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Лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду в сезоні 2024/2025 провів уже 37 матчів на клубному рівні, в яких забив 32 голи та зробив 3 результативні передачі. Він не приховує, що не збирається завершувати кар'єру. Інформація про те, що 40-річний футболіст покине Саудівську Аравію, вже підтвердилася.

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Кріштіану Роналду святкує гол із партнерами по команді. Фото: instagram.com/cristiano/

Чому Роналду повертається до Європи

Кріштіану мотивує не тільки ностальгія за Лігою чемпіонів, а й прагнення бути ближче до сім'ї та вболівальників, які чекали на його повернення. Контракт із новим клубом уже погоджено, але назву команди поки що не розголошують.

Очікується, що найближчим часом клуб зробить офіційну заяву. Поки ж фанати по всьому світу обговорюють можливі варіанти: від "Спортінга" до повернення в "Реал" або "Ювентус".

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Роналду переслідує одразу дві амбітні цілі. Португальський футболіст хоче зіграти зі своїм старшим сином в офіційному матчі, а також узяти участь у складі національної команди на ЧС-2026.

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