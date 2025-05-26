Роналду покидает Аль-Наср и возвращается в Европу

Криштиану Роналду во время матча. Фото: instagram.com/cristiano/

Криштиану Роналду официально возвращается в европейский футбол, завершив свою главу в саудовском "Аль-Насре". Решение легендарного португальца уже подтверждено его ближайшим окружением.

Роналду принял это решение в возрасте 40 лет, желая закончить карьеру на том уровне, где она началась — в европейских топ-лигах, сообщает El Gol Digital.

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Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду в сезоне 2024/2025 провел уже 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 32 гола и сделал 3 результативные передачи. Он не скрывает, что не собирается завершать карьеру. Информация о том, что 40-летний футболист покинет Саудовскую Аравию, уже подтвердилась.

Криштиану Роналду празднует гол с партнерами по команде. Фото: instagram.com/cristiano/

Почему Роналду возвращается в Европу

Криштиану мотивирует не только ностальгия по Лиге чемпионов, но и стремление быть ближе к семье и болельщикам, которые ждали его возвращения. Контракт с новым клубом уже согласован, но название команды пока не разглашается.

Ожидается, что в ближайшее время клуб сделает официальное заявление. Пока же фанаты по всему миру обсуждают возможные варианты: от "Спортинга" до возвращения в "Реал" или "Ювентус".

Роналду преследует сразу две амбициозные цели. Португальский футболист хочет сыграть со своим старшим сыном в официальном матче, а также принять участие в составе национальной команды на ЧМ-2026.

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