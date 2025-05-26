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Главная Спорт Вернидуб стал главным претендентом на пост тренера Полесья

Вернидуб стал главным претендентом на пост тренера Полесья

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Дата публикации 26 мая 2025 12:35
Вернидуб без работы — тренер возглавит известную команду
Юрий Вернидуб во время матча. Фото: instagram.com/fckryvbas/

"Кривбасс" занял 5 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2024/2025. Команда из Кривого Рога не пробилась в еврокубки и столкнулась с другой важной проблемой

Юрий Вернидуб ушел с поста главного тренера команды и может возглавить другой коллектив, сообщает "ТаТоТаке". 

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Вернидуб возглавил "Кривбасс" летом 2022 года и добился немалых успехов за три сезона. Под руководством 59-летнего наставника команда из Кривого Рога демонстрировала футбол высокого качества, участвовал в еврокубковых турнирах. Но нестабильная ситуация в клубе и сложности жизни в Кривом Роге привели к уходу наставника. 

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб руководит тренировкой "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Где будет работать Вернидуб 

Житомирское "Полесье" осталось без тренера в конце нынешнего сезона. Главным претендентом на пост нового наставника команды является Руслан Ротань, но вместо него работу может получить Юрий Вернидуб. Он готов работать и добиваться результата с тем набором игроков, которые есть в команде. 

"Если Вернидуб придет в "Полесье" и увидит кадровый состав, он скажет, что это прекрасный ростер. Если взять ему Твердохлеба в пару к Батисте вторым форвардом, Вернидуб будет самым счастливым тренером в мире, больше ничего не понадобится. Новые трансферы будут не нужны", — рассказал журналист Михаил Спиваковский. 

Напомним, Криштиану Роналду попрощался с "Аль-Насром" и скоро назовет клуб, с которым подпишет контракт. 

У Руслана Ротаня есть разные варианты развития карьеры, но есть клуб, который очень хочет заполучить молодого специалиста. 

Юрий Вернидуб назвал причину ухода из "Кривбасса" и обратился к футболистам команды. 

Александр Караваев объяснил, почему не продлил контракт с киевским "Динамо". 

спорт УПЛ тренер Юрий Вернидуб Кривбасс Полесье
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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