Вернидуб без роботи — тренер очолить відому команду

Юрій Вернидуб під час матчу. Фото: instagram.com/fckryvbas/

"Кривбас" посів 5 місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2024/2025. Команда з Кривого Рогу не пробилася в єврокубки й зіткнулася з іншою важливою проблемою.

Юрій Вернидуб пішов із посади головного тренера команди й може очолити інший колектив, повідомляє "ТаТоТаке".

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Вернидуб очолив "Кривбас" влітку 2022 року та домігся чималих успіхів за три сезони. Під керівництвом 59-річного наставника команда з Кривого Рогу демонструвала футбол високої якості, брала участь у єврокубкових турнірах. Але нестабільна ситуація в клубі та складнощі життя в Кривому Розі призвели до відходу наставника.

Юрій Вернидуб керує тренуванням "Кривбасу". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Де працюватиме Вернидуб

Житомирське "Полісся" залишилося без тренера наприкінці нинішнього сезону. Головним претендентом на посаду нового наставника команди є Руслан Ротань, але замість нього роботу може отримати Юрій Вернидуб. Він готовий працювати й досягати результату з тим набором гравців, які є в команді.

"Якщо Вернидуб прийде в "Полісся" і побачить кадровий склад, він скаже, що це прекрасний ростер. Якщо взяти йому Твердохліба в пару до Батисти другим форвардом, Вернидуб буде найщасливішим тренером у світі, більше нічого не знадобиться. Нові трансфери будуть не потрібні", — розповів журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду попрощався з "Аль-Насром" та скоро назве клуб, з яким підпише контракт.

У Руслана Ротаня є різні варіанти розвитку кар'єри, але є клуб, який дуже хоче отримати молодого фахівця.

Юрій Вернидуб назвав причину відходу з "Кривбасу" та звернувся до футболістів команди.

Олександр Караваєв пояснив, чому не продовжив контракт із київським "Динамо".