Металіст 1925 і Металіст — що відомо про можливе об'єднання

Гравці "Металіст 1925" перед грою. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

В українському футболі може відбутися чергове злиття клубів. Цього разу йдеться про дві харківські команди.

"Металіст 1925" та "Металіст" найближчими місяцями можуть стати єдиним цілим, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Ініціатива об'єднання виходить від "Металіста 1925", який планує поглинути свого однойменного сусіда. Після об'єднання, найімовірніше, залишиться єдина назва — "Металіст".

Гравці "Металіста 1925" святкують гол. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Що чекає на новий клуб

Зараз "Металіст 1925" готується до перехідних матчів за право залишитися в УПЛ — його суперником стане "Лівий Берег". Водночас клуб "Металіст" проведе наступний сезон у Першій лізі. Однак незрозуміло, у якому дивізіоні зможе виступати єдина команда в разі об'єднання.

Немає інформації й про те, які гравці залишаться в Харкові, хто тренуватиме команду. Нещодавно стало відомо, що Руслан Ротань став одним із кандидатів на посаду наставника "Металіста 1925".

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