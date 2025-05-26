Шахтер может столкнуться с неожиданными проблемами в новом сезоне

Лидер "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: пресс-служба клуба

Молодому защитнику Марьяну Фарине не удается закрепиться в заявке донецкого "Шахтера". Это еще одно подтверждение: команда снова делает ставку не на украинцев.

"Горняки" традиционно редко предоставляют шансы своим воспитанникам, напоминает "ТаТоТаке".

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Марьян Фарина с Кубком Украины. Фото: instagram.com/m.faryna74/

Та же судьба может постигнуть и 21-летнего Марьяна Фарину, которого считают одним из самых талантливых молодых игроков страны. Однако у "горняков" каждый украинец должен играть на пределе возможностей, чтобы пробиться в основной состав.

Украинский костяк "Шахтера" разрушается

У "Шахтера" могут возникнуть сложности с украинским костяком в новом сезоне. Летом клуб, вероятно, расстанется с лидером команды Георгием Судаковым. Из футболистов сборной в составе останется только Николай Матвиенко. Валерий Бондарь продолжает вызываться в сборную, но уступает конкуренцию Илье Забарному. Дмитрий Крыськив проигрывает место в составе Ивану Калюжному, а Ефим Конопля также может покинуть клуб. Остались Назарина и Швед, но они редко выходят в старте.

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"У "горняков" хорошие легионеры, они продемонстрировали качественную игру на определенных отрезках второй половины сезона. И "Шахтер" умеет работать на трансферном рынке. Но украинцев в основном составе остается все меньше", — рассказал журналист Михаил Смоловой.

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