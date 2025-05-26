Уникальный Ferrari Шумахера продали за рекордную сумму

Болид Ferrari Михаэля Шумахера. Фото: Instagram

Легендарный болид Михаэля Шумахера, Ferrari F2001, был продан на аукционе RM Sotheby’s в Монако. За гоночный автомобиль заплатили больше 18 млн долларов.

Именно на этой машине немецкий гонщик побеждал в Гран-при Монако и Венгрии в сезоне 2001 года, сообщает GP Fans.

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Это самый дорогой гоночный Ferrari, когда-либо проданный с аукциона. Торги велись между двумя участниками — один присутствовал в зале, другой делал ставки по телефону.

Один из самых дорогих болидов в истории

Ferrari F2001 стал вторым по стоимости гоночным автомобилем в истории. Дороже продан только Mercedes W196 1954 года, за который в 2025 году выложили 52,5 млн долларов.

Продажа автомобиля подчеркивает статус Шумахера как одного из величайших гонщиков в истории Формулы-1. Он семь раз становился чемпионом мира и навсегда вписал своё имя в историю автоспорта.

Михаэль Шумахер. Фото: Reuters

Что известно о состоянии Михаэля Шумахера

После несчастного случая на горнолыжном курорте в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор находится в изоляции. Его состояние остается строго охраняемой тайной: семья не раскрывает подробностей, подчеркивая важность личного пространства и достоинства легендарного спортсмена.

Известно, что Михаэль проходит длительную реабилитацию под постоянным медицинским наблюдением в семейном доме. В редких комментариях близкие говорят, что он "находится в надежных руках", однако не уточняют, может ли он самостоятельно двигаться или общаться.

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