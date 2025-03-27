Шумахер потерял один из главных навыков, его здоровье под угрозой

Михаэль Шумахер во время интервью. Фото: скриншот YouTube

В состоянии Михаэля Шумахера произошли изменения. Бывший чемпион Формулы-1 уже не может вербально общаться с окружающими людьми.

Деталями о здоровье известного автогонщика поделился портал RTL.

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Один из самых титулованных пилотов Формулы-1 Михаэль Шумахер так и не смог вернуть большую часть функций организма после несчастного случая, который произошел с ним почти 12 лет назад. Популярный спортсмен выжил, но его жизнь больше не является полноценной.

Что произошло с Шумахером

В конце декабря 2013 года семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер отдыхал с семьей во французских Альпах. Во время спуска с горы по лыжной трассе спортсмен наехал на камень, упал и ударился головой о скалу.

Михаэль Шумахер за рулем болида. Фото: скриншот YouTube

Шумахер пережил несколько нейрохирургических операций. Он находился в коме, жизнь спортсмена поддерживало специальное медицинское оборудование. Позже Шумахер пришел в себя, но фактически он до сих пор не может ходить и полноценно общаться с людьми.

Жена Михаэля отвезла его в семейный особняк и ограничила список лиц, которые могут проведовать Шумахера. Журналисты утверждают, что в него входят не более 20 близких к семье людей. Недавно в состоянии спортсмена наступило улучшение, он смог присутствовать на свадьбе дочери. Однако теперь стало известно, что здоровье Михаэля ухудшил новый кризис.

Михаэль Шумахер празднует победу. Фото: скриншот YouTube

Как себя чувствует Шумахер

Согласно информации немецких журналистов, 56-летний Михаэль Шумахер утратил способность разговаривать. Он может выражать мысль не вербальными способами. Бывший спортсмен не ходит, он передвигается в специальном кресле, но большую часть времени прикован к кровати. Речи об улучшении состояния Шумахера уже не идет, медики избегают прогнозов о будущем бывшего спортсмена.

Семья легендарного гонщика по-прежнему охраняет его от внимания болельщиков и журналистов. Информация о состоянии здоровья Шухамера редко просачивается в прессу.

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