Шумахер втратив одну з головних навичок, його здоров'я під загрозою

Міхаель Шумахер під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

У стані Міхаеля Шумахера відбулися зміни. Колишній чемпіон Формули-1 вже не може вербально спілкуватися з оточуючими людьми.

Деталями про здоров'я відомого автогонщика поділився портал RTL.

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Один із найтитулованіших пілотів Формули-1 Міхаель Шумахер так і не зміг повернути більшу частину функцій організму після нещасного випадку, який стався з ним майже 12 років тому. Популярний спортсмен вижив, але його життя більше не є повноцінним.

Що сталося з Шумахером

Наприкінці грудня 2013 року семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер відпочивав із сім'єю у французьких Альпах. Під час спуску з гори лижною трасою спортсмен наїхав на камінь, впав і вдарився головою об скелю.

Міхаель Шумахер за кермом боліда. Фото: скриншот YouTube

Шумахер пережив кілька нейрохірургічних операцій. Він перебував у комі, життя спортсмена підтримувало спеціальне медичне обладнання. Пізніше Шумахер прийшов до тями, але фактично він досі не може ходити та повноцінно спілкуватися з людьми.

Дружина Міхаеля відвезла його в сімейний особняк і обмежила список осіб, які можуть провідати Шумахера. Журналісти стверджують, що до нього входять не більше ніж 20 близьких до сім'ї людей. Нещодавно в стані спортсмена настало поліпшення, він зміг бути присутнім на весіллі дочки. Однак тепер стало відомо, що здоров'я Міхаеля погіршила нова криза.

Міхаель Шумахер святкує перемогу. Фото: скриншот YouTube

Як почувається Шумахер

Згідно з інформацією німецьких журналістів, 56-річний Міхаель Шумахер втратив здатність розмовляти. Він може висловлювати думку не вербальними способами. Колишній спортсмен не ходить, він пересувається в спеціальному кріслі, але більшу частину часу прикутий до ліжка. Про поліпшення стану Шумахера вже не йдеться, медики уникають прогнозів про майбутнє колишнього спортсмена.

Сім'я легендарного гонщика, як і раніше, охороняє його від уваги вболівальників і журналістів. Інформація про стан здоров'я Шухамера рідко просочується в пресу.

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