Унікальний Ferrari Шумахера продали за рекордну суму

Болід Шумахера встановив ціновий рекорд на аукціоні в Монако
Легендарний болід Міхаеля Шумахера, Ferrari F2001, було продано на аукціоні RM Sotheby's у Монако. За гоночний автомобіль заплатили понад 18 млн доларів.
Саме на цій машині німецький гонщик перемагав у Гран-прі Монако та Угорщини в сезоні 2001 року, повідомляє GP Fans.
Це найдорожчий гоночний Ferrari, коли-небудь проданий з аукціону. Торги велися між двома учасниками — один був присутній у залі, інший робив ставки телефоном.
Один із найдорожчих болідів в історії
Ferrari F2001 став другим за вартістю гоночним автомобілем в історії. Дорожче продано тільки Mercedes W196 1954 року, за який у 2025 році виклали 52,5 млн доларів.
Продаж автомобіля підкреслює статус Шумахера як одного з найвидатніших гонщиків в історії Формули-1. Він сім разів ставав чемпіоном світу і назавжди вписав своє ім'я в історію автоспорту.
Що відомо про стан Міхаеля Шумахера
Після нещасного випадку на гірськолижному курорті в грудні 2013 року Шумахер дістав важку черепно-мозкову травму і відтоді перебуває в ізоляції. Його стан залишається таємницею, яку суворо охороняють: сім'я не розкриває подробиць, наголошуючи на важливості особистого простору та гідності легендарного спортсмена.
Відомо, що Міхаель проходить тривалу реабілітацію під постійним медичним наглядом у сімейному будинку. У рідкісних коментарях близькі кажуть, що він "перебуває в надійних руках", проте не уточнюють, чи може він самостійно рухатися або спілкуватися.
Нагадаємо, екснаставник "Кривбасу" Юрій Вернидуб очолить амбітну українську команду.
У головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня є одразу декілька вигідних пропозицій.
Черкаський ЛНЗ вже провів заміну головного тренера: замість Романа Григорчука прийшов не менш відомий наставник.
А Кріштіану Роналду не поспішає завершувати кар'єру, він готується підписати контракт із європейським грандом.
Читайте Новини.LIVE!