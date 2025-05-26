Унікальний Ferrari Шумахера продали за рекордну суму

Болід Ferrari Міхаеля Шумахера. Фото: Instagram

Легендарний болід Міхаеля Шумахера, Ferrari F2001, було продано на аукціоні RM Sotheby's у Монако. За гоночний автомобіль заплатили понад 18 млн доларів.

Саме на цій машині німецький гонщик перемагав у Гран-прі Монако та Угорщини в сезоні 2001 року, повідомляє GP Fans.

Реклама

Читайте також:

Це найдорожчий гоночний Ferrari, коли-небудь проданий з аукціону. Торги велися між двома учасниками — один був присутній у залі, інший робив ставки телефоном.

Один із найдорожчих болідів в історії

Ferrari F2001 став другим за вартістю гоночним автомобілем в історії. Дорожче продано тільки Mercedes W196 1954 року, за який у 2025 році виклали 52,5 млн доларів.

Продаж автомобіля підкреслює статус Шумахера як одного з найвидатніших гонщиків в історії Формули-1. Він сім разів ставав чемпіоном світу і назавжди вписав своє ім'я в історію автоспорту.

Міхаель Шумахер. Фото: Reuters

Що відомо про стан Міхаеля Шумахера

Після нещасного випадку на гірськолижному курорті в грудні 2013 року Шумахер дістав важку черепно-мозкову травму і відтоді перебуває в ізоляції. Його стан залишається таємницею, яку суворо охороняють: сім'я не розкриває подробиць, наголошуючи на важливості особистого простору та гідності легендарного спортсмена.

Відомо, що Міхаель проходить тривалу реабілітацію під постійним медичним наглядом у сімейному будинку. У рідкісних коментарях близькі кажуть, що він "перебуває в надійних руках", проте не уточнюють, чи може він самостійно рухатися або спілкуватися.

Нагадаємо, екснаставник "Кривбасу" Юрій Вернидуб очолить амбітну українську команду.

У головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня є одразу декілька вигідних пропозицій.

Черкаський ЛНЗ вже провів заміну головного тренера: замість Романа Григорчука прийшов не менш відомий наставник.

А Кріштіану Роналду не поспішає завершувати кар'єру, він готується підписати контракт із європейським грандом.