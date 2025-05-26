Григорчука звільнено з ЛНЗ, нового тренера вже знайдено

Роман Григорчук під час матчу. Фото: УНІАН

Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про звільнення головного тренера Романа Григорчука. Сторони ухвалили рішення про розірвання контракту за обопільною згодою.

Новий наставник очолить команду вже найближчим часом, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Григорчук очолив команду в грудні 2024 року і провів із нею 13 матчів: дві перемоги, шість нічиїх та п'ять поразок. За підсумками сезону УПЛ ЛНЗ фінішував на 12-му місці, поблизу зони вильоту, з 31 очком в активі.

Віталій Пономарьов на тренерській лавці. Фото: УНІАН

Хто очолить ЛНЗ

Згідно з інформацією журналістів, головним претендентом на посаду нового наставника клубу є Віталій Пономарьов. Його контракт із "Рухом" закінчується після завершення сезону, і сторони вже ведуть активні переговори.

Очікується, що угода може бути досягнута найближчими днями. Таким чином, ЛНЗ розраховує перезапустити тренерську вертикаль до початку нового чемпіонату.

Нагадаємо, екснаставник "Кривбасу" Юрій Вернидуб може очолити одну з найкращих команд України.

А на Руслана Ротаня претендують одразу декілька клубів, наставнику складно зробити вибір.

Кріштіану Роналду вже зрозумів, в якому клубі продовжить кар'єру, йдеться про команду з Європи.

Олександр Караваєв може піти з київського "Динамо" найближчим часом.