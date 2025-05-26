Григорчук уволен из ЛНЗ, новый тренер уже найден

Роман Григорчук во время матча. Фото: УНИАН

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении главного тренера Романа Григорчука. Стороны приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Новый наставник возглавит команду уже в ближайшее время, сообщает "ТаТоТаке".

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Григорчук возглавил команду в декабре 2024 года и провел с ней 13 матчей: две победы, шесть ничьих и пять поражений. По итогам сезона УПЛ ЛНЗ финишировал на 12-м месте, вблизи зоны вылета, с 31 очком в активе.

Виталий Пономарев на тренерской скамейке. Фото: УНИАН

Кто возглавит ЛНЗ

Согласно информации журналистов, главным претендентом на пост нового наставника клуба является Виталий Пономарёв. Его контракт с "Рухом" истекает по завершении сезона, и стороны уже ведут активные переговоры.

Ожидается, что соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. Таким образом, ЛНЗ рассчитывает перезапустить тренерскую вертикаль до начала нового чемпионата.

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