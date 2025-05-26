Шахтар може зіткнутися з несподіваними проблемами в новому сезоні

Лідер "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: пресслужба клубу

Молодому захиснику Мар'яну Фарині не вдається закріпитися в заявці донецького "Шахтаря". Це ще одне підтвердження: команда знову робить ставку не на українців.

"Гірники" традиційно рідко надають шанси своїм вихованцям, нагадує "ТаТоТаке".

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У різний час "гірники" відмовилися від низки футболістів, які виступають за збірну України. Можна згадати приклади Олександра Зінченка та Олександра Піхальонка.

Мар'ян Фарина з Кубком України. Фото: instagram.com/m.faryna74/

Та ж доля може спіткати й 21-річного Мар'яна Фарину, якого вважають одним із найталановитіших молодих гравців країни. Однак у "гірників" кожен українець має грати на межі можливостей, щоб пробитися до основного складу.

Український кістяк "Шахтаря" руйнується

У "Шахтаря" можуть виникнути складнощі з українським кістяком у новому сезоні. Влітку клуб, ймовірно, розлучиться з лідером команди Георгієм Судаковим. З футболістів збірної у складі залишиться тільки Микола Матвієнко. Валерій Бондар продовжує викликатися до збірної, але поступається конкуренцією Іллі Забарному. Дмитро Криськів програє місце в складі Івану Калюжному, а Юхим Конопля також може покинути клуб. Залишилися Назарина та Швед, але вони рідко виходять у старті.

"У "гірників" хороші легіонери, вони продемонстрували якісну гру на певних відрізках другої половини сезону. І "Шахтар" уміє працювати на трансферному ринку. Але українців в основному складі залишається все менше", — розповів журналіст Михайло Смоловий.

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