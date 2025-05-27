Тайсон Ф'юрі — про шанси на третій бій проти Усика

Тайсон Ф'юрі під час зустрічі з Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/tysonfury/

Тайсон Ф'юрі знову заговорив про можливе продовження свого боксерського шляху. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі прокоментував імовірність третього бою проти українця Олександра Усика, якому поступився обома попередніми поєдинками.

Ф'юрі зізнався, що ці бої стали дуже яскравими та конкурентними, а результат — спірним, повідомляє Kanał Sportowy.

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Усик двічі зустрічався з Ф'юрі 2024 року: спочатку переміг роздільним рішенням суддів, а потім закріпив успіх впевненою перемогою за очками. Після другої поразки Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Олександр Усик чекає на другий бій із Даніелем Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Що говорить Ф'юрі про майбутнє

Третій бій між Усиком і Ф'юрі залишається одним із найбільш обговорюваних гіпотетичних реваншів у світі боксу. Сам Тайсон визнає, що інтерес уболівальників до можливого продовження їхньої епічної дуелі не вщухає.

"Не знаю. Перші два поєдинки були дуже хорошими та близькими. Я вірю, що виграв їх, але Усик отримав рішення суддів. Але зараз я б віддав перевагу відпочинку. Просто жити спокійно, ходити в зал для задоволення", — заявив Тайсон Ф'юрі.

Поки Ф'юрі зберігає паузу, Усик готується до захисту титулів. Але фанати не втрачають надії, що їхня трилогія з Тайсоном одного дня стане реальністю — як одна з найвидатніших в історії надважкої ваги.

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