Кріштіану Роналду офіційно підтвердив відхід з Аль-Насра

Кріштіану Роналду перед останнім матчем. Фото: instagram.com/cristiano/

Португальський форвард Кріштіану Роналду дав зрозуміти, що покине "Аль-Наср" після завершення сезону 2024/2025. Футболіст при цьому не готовий завершувати кар'єру.

Відповідне повідомлення португалець опублікував у своєму офіційному обліковому записі в Instagram.

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В останньому турі чемпіонату Саудівської Аравії команда Кріштіану Роналду програла "Аль-Фатеху" з рахунком 2:3 і завершила сезон на третьому місці, не зумівши пробитися до фінальної частини Ліги чемпіонів Азії. Гол, який забив 40-річний ветеран, не допоміг "Аль-Насру" завоювати хоча б одне очко.

Попри невдачу в таблиці, Роналду завершив сезон з індивідуальним досягненням - він став найкращим бомбардиром ліги, забивши 25 голів у 34 матчах.

Що буде з кар'єрою Роналду далі?

Одразу після закінчення сезону Роналду опублікував коротке повідомлення: "Ця глава закрита. Історія? Ще пишеться. Вдячний усім". Це стало натяком на швидке розставання з клубом та можливий перехід.

Кріштіану Роналду в матчі за "Аль-Наср". Фото: Reuters

Контракт Роналду з "Аль-Насром" розрахований до червня 2025 року, але, за інформацією ЗМІ, він може покинути клуб достроково — до старту клубного чемпіонату світу, який пройде влітку 2025 року в США. ФІФА раніше схвалила додаткове трансферне вікно для учасників турніру.

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