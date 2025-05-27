Криштиану Роналду официально подтвердил уход из Аль-Насра

Криштиану Роналду перед последним матчем. Фото: instagram.com/cristiano/

Португальский форвард Криштиану Роналду дал понять, что покинет "Аль-Наср" после завершения сезона 2024/2025. Футболист при этом не готов завершать карьеру.

Соответствующее сообщение португалец опубликовал в своей официальной учетной записи в Instagram.

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В последнем туре чемпионата Саудовской Аравии команда Криштиану Роналду проиграла "Аль-Фатеху" со счетом 2:3 и завершила сезон на третьем месте, не сумев пробиться в финальную часть Лиги чемпионов Азии. Гол, который забил 40-летний ветеран, не помог "Аль-Насру" завоевать хотя бы одно очко.

Несмотря на неудачу в таблице, Роналду завершил сезон с индивидуальным достижением — он стал лучшим бомбардиром лиги, забив 25 голов в 34 матчах.

Что будет с карьерой Роналду дальше?

Сразу после окончания сезона Роналду опубликовал короткое сообщение: "Эта глава закрыта. История? Еще пишется. Благодарен всем". Это стало намеком на скорое расставание с клубом и возможный переход.

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters

Контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до июня 2025 года, но по информации СМИ, он может покинуть клуб досрочно — до старта клубного чемпионата мира, который пройдёт летом 2025 года в США. ФИФА ранее одобрила дополнительное трансферное окно для участников турнира.

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