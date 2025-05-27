Леоненко сравнил Александрию с Днепром-1 и раскритиковал Шахтер

Виктор Леоненко перед матчем ветеранов. Фото: скриншот YouTube

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о результатах сезона в украинском футболе. В частности, эксперт прокомментировал работу Марино Пушича в "Шахтере" и раскритиковал перспективы "Александрии".

Виктор Леоненко уверен, что донецкий "Шахтер" сам виноват в провале, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

Реклама

Читайте также:

По его словам эксперта, Марино Пушич выполнил минимальную задачу, выиграв Кубок Украины и обеспечив клубу участие в Лиге Европы. Однако Виктор Леоненко отметил, что команда растеряла слишком много очков в чемпионате, где нельзя было допускать осечек.

Футболисты "Александрии" поздравляют Руслана Ротаня. Фото: скриншот instagram.com/fcolexandriya/

"Александрия" — под угрозой?

Наибольшее беспокойство Леоненко выразил в отношении "Александрии", которая вышла в еврокубки. Эксперт сравнил ситуацию с историей "Днепра-1", намекая, что клуб может исчезнуть, несмотря на спортивный успех.

Он также поддержал решение "Шахтера" расстаться с Пушичем, подчеркнув, что тренер не сумел выиграть чемпионат и не оправдал доверие. Леоненко заявил, что в таком клубе нет места тем, кто не справляется с задачами. По поводу кандидатуры Руслана Ротаня специалист выразил скептицизм.

"Опыт — не главное, если у тебя новая команда и несыгранные игроки. В еврокубках он ничего бы не показал", — заключил Леоненко.

Напомним, Руслан Ротань назовет свой новый клуб уже на этой неделе после важной встречи.

В Харькове ждут объединение двух клубов — как это скажется на украинском футболе.

Криштиану Роналду готовится к возвращению в Европу и прощается с Саудовской Аравией.

Донецкий "Шахтер" продолжает терять перспективных молодых игроков.