Леоненко порівняв Олександрію з Дніпром-1 та розкритикував Шахтар

Віктор Леоненко перед матчем ветеранів. Фото: скріншот YouTube

Колишній гравець "Динамо" та збірної України Віктор Леоненко поділився думкою про результати сезону в українському футболі. Зокрема, експерт прокоментував роботу Маріно Пушича в "Шахтарі" та розкритикував перспективи "Олександрії".

Віктор Леоненко впевнений, що донецький "Шахтар" сам винен у провалі, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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За його словами експерта, Маріно Пушич виконав мінімальне завдання, вигравши Кубок України та забезпечивши клубу участь у Лізі Європи. Однак Віктор Леоненко зазначив, що команда розгубила занадто багато очок у чемпіонаті, де не можна було допускати осічок.

Футболісти "Олександрії" вітають Руслана Ротаня. Фото: скріншот instagram.com/fcolexandriya/

"Олександрія" — під загрозою?

Найбільше занепокоєння Леоненко висловив щодо "Олександрії", яка вийшла в єврокубки. Експерт порівняв ситуацію з історією "Дніпра-1", натякаючи, що клуб може зникнути, попри спортивний успіх.

Він також підтримав рішення "Шахтаря" звільнити Пушича, наголосивши, що тренер не зумів виграти чемпіонат та не виправдав довіру. Леоненко заявив, що в такому клубі немає місця тим, хто не справляється із завданнями. Щодо кандидатури Руслана Ротаня фахівець висловив скептицизм.

"Досвід — не головне, якщо в тебе нова команда і незіграні гравці. У єврокубках він нічого б не показав", — підсумував Леоненко.

Нагадаємо, Руслан Ротань назве свій новий клуб уже цього тижня після важливої зустрічі.

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