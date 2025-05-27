Тайсон Фьюри — о шансах на третий бой против Усика

Тайсон Фьюри во время встречи с Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/tysonfury/

Тайсон Фьюри снова заговорил о возможном продолжении своего боксерского пути. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе прокомментировал вероятность третьего боя против украинца Александра Усика, которому уступил оба предыдущих поединка.

Фьюри признался, что эти бои стали очень яркими и конкурентными, а исход — спорным, сообщает Kanał Sportowy.

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Несмотря на два поражения, Тайсон Фьюри все еще считает, что мог победить. Однако британец отметил, что в данный момент не видит для себя мотивации возвращаться на ринг.

Усик дважды встречался с Фьюри в 2024 году: сначала победил раздельным решением судей, а затем закрепил успех уверенной победой по очкам. После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Александр Усик ждет второй бой с Даниэлем Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Что говорит Фьюри о будущем

Третий бой между Усиком и Фьюри остается одним из самых обсуждаемых гипотетических реваншей в мире бокса. Сам Тайсон признает, что интерес болельщиков к возможному продолжению их эпичной дуэли не утихает.

"Не знаю. Первые два поединка были очень хорошими и близкими. Я верю, что выиграл их, но Усик получил решение судей. Но сейчас я бы предпочел отдых. Просто жить спокойно, ходить в зал для удовольствия", — заявил Тайсон Фьюри.

Пока Фьюри сохраняет паузу, Усик готовится к защите титулов. Но фанаты не теряют надежды, что их трилогия с Тайсоном однажды станет реальностью — как одна из величайших в истории супертяжелого веса.

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