Судаков может сменить клуб — сделка уже готовится

Георгий Судаков перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Чемпион Италии "Наполи" определился с приоритетами на летнее трансферное окно. Руководство клуба рассчитывает усилить полузащиту сразу двумя яркими игроками, один из которых представляет донецкий "Шахтер".

Сначала оформить переход Кевина Де Брюйне, а затем вернуться к переговорам по Георгию Судакову, сообщает Tutto Mercato.

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Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис лично курирует оба трансфера. Сначала планируется официальная презентация Кевину Де Брюйне, после чего будет активизирована работа по украинскому полузащитнику.

Судаков остается одним из главных трансферных интересов Наполи. Ранее клуб уже выходил на донецкий "Шахтёр", однако стороны не смогли согласовать детали сделки.

Когда состоится переход?

Теперь, когда переговоры по Де Брюйне находятся в финальной стадии, в Неаполе готовы возобновить диалог с "горняками". Сам Судаков открыто говорил о готовности к новому вызову и интересе к чемпионату Италии.

Георгий Судаков во время игры. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Контракт Судакова с "Шахтером" действует до 2028 года, и клуб рассчитывает на существенную компенсацию. Однако в случае удачного хода переговоров трансфер может быть оформлен уже в начале июля.

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