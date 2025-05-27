Кто заменит Ротаня в Александрии — решение уже принято

Алексей Антонов может возглавить "Александрию". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Будущее Руслана Ротаня в "Александрии" практически определено. C высокой долей вероятности он продолжит карьеру в "Полесье".

Клуб из Житомира уже начал переговоры, и ожидается, что соглашение будет достигнуто на этой неделе, сообщает "Inside UPL".

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Патрик Ван Леувен в Харькове. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Среди кандидатов на пост тренера фигурирует имя нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена, который недавно покинул "Металлист 1925". Он уже работал в Украине с "Зарей" и известен прогрессивным подходом к атакующему футболу.

Главный фаворит — Антонов

Тем не менее главным претендентом на вакантную должность остается Алексей Антонов — ассистент Руслана Ротаня. Его хорошо знают в клубе, и он может обеспечить преемственность в структуре и стиле команды.

Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Александрия стремится не терять темп перед еврокубками и сделать ставку на тренера, способного быстро адаптироваться к вызовам нового сезона.

Напомним, Руслан Ротань уже на этой неделе назовет клуб, в котором продолжит карьеру.

Это будет не донецкий "Шахтер", который уже согласовал условия контракта с Ардой Тураном.

А Криштиану Роналду объявил уже сейчас о серьезных изменениях в своей карьере.

Виктор Леоненко не верит в то, что "Александрия" сможет стать успешным проектом.