Кто заменит Ротаня в Александрии — решение уже принято

Александрия нашла замену Ротаню — кто возглавит команду
Будущее Руслана Ротаня в "Александрии" практически определено. C высокой долей вероятности он продолжит карьеру в "Полесье".
Клуб из Житомира уже начал переговоры, и ожидается, что соглашение будет достигнуто на этой неделе, сообщает "Inside UPL".
В "Александрии" активно готовятся к квалификации Лиги конференций. Руководство понимает, что назначение нового главного тренера — вопрос ближайших дней.
Среди кандидатов на пост тренера фигурирует имя нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена, который недавно покинул "Металлист 1925". Он уже работал в Украине с "Зарей" и известен прогрессивным подходом к атакующему футболу.
Главный фаворит — Антонов
Тем не менее главным претендентом на вакантную должность остается Алексей Антонов — ассистент Руслана Ротаня. Его хорошо знают в клубе, и он может обеспечить преемственность в структуре и стиле команды.
Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Александрия стремится не терять темп перед еврокубками и сделать ставку на тренера, способного быстро адаптироваться к вызовам нового сезона.
Напомним, Руслан Ротань уже на этой неделе назовет клуб, в котором продолжит карьеру.
Это будет не донецкий "Шахтер", который уже согласовал условия контракта с Ардой Тураном.
А Криштиану Роналду объявил уже сейчас о серьезных изменениях в своей карьере.
Виктор Леоненко не верит в то, что "Александрия" сможет стать успешным проектом.
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