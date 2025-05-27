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Александрия нашла замену Ротаню — кто возглавит команду

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Дата публикации 27 мая 2025 12:54
Кто заменит Ротаня в Александрии — решение уже принято
Алексей Антонов может возглавить "Александрию". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Будущее Руслана Ротаня в "Александрии" практически определено. C высокой долей вероятности он продолжит карьеру в "Полесье".

Клуб из Житомира уже начал переговоры, и ожидается, что соглашение будет достигнуто на этой неделе, сообщает "Inside UPL".

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В "Александрии" активно готовятся к квалификации Лиги конференций. Руководство понимает, что назначение нового главного тренера — вопрос ближайших дней. 

Патрик Ван Леувен
Патрик Ван Леувен в Харькове. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Среди кандидатов на пост тренера фигурирует имя нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена, который недавно покинул "Металлист 1925". Он уже работал в Украине с "Зарей" и известен прогрессивным подходом к атакующему футболу.

Главный фаворит — Антонов

Тем не менее главным претендентом на вакантную должность остается Алексей Антонов — ассистент Руслана Ротаня. Его хорошо знают в клубе, и он может обеспечить преемственность в структуре и стиле команды.

Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Александрия стремится не терять темп перед еврокубками и сделать ставку на тренера, способного быстро адаптироваться к вызовам нового сезона. 

Напомним, Руслан Ротань уже на этой неделе назовет клуб, в котором продолжит карьеру. 

Это будет не донецкий "Шахтер", который уже согласовал условия контракта с Ардой Тураном. 

А Криштиану Роналду объявил уже сейчас о серьезных изменениях в своей карьере. 

Виктор Леоненко не верит в то, что "Александрия" сможет стать успешным проектом

спорт футбол Руслан Ротань тренер Александрия Патрик ван Леувен
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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