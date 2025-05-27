Арда Туран возглавил Шахтер — детали контракта тренера с клубом

Арда Туран в Турции. Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

Донецкий "Шахтер" определился с новым главным тренером. Всего через несколько дней после увольнения Марино Пушича "горняков" возглавил другой известній специалист.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, команду возглавит турецкий специалист Арда Туран. Контракт между сторонами рассчитан на два сезона.

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Официальное объявление ожидается в течение 24 часов. Для Арды Турана это станет первым международным клубом в тренерской карьере. Ранее он работал на родине, возглавляя "Эюпспор".

Арда Туран (слева) после матча. Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

До этого "Шахтер" расстался с хорватским специалистом Марином Пушичем. Причиной отставки стал провал в чемпионате: команда заняла лишь третье место в УПЛ и уступила золотые медали киевскому "Динамо".

Что известно о Туране как игроке и тренере

В прошлом Арда Туран был известным полузащитником, выступавшим за "Барселону", "Атлетико" и сборную Турции. Он был участником Лиги чемпионов и автором ключевых голов на международной арене. В 2023 году начал тренерскую карьеру, возглавив "Эюпспор" в Первой лиге Турции.

За сезон в "Эюпспоре" Туран продемонстрировал агрессивный атакующий стиль и сумел вывести команду в лидеры чемпионата. Теперь перед ним стоит новая задача — вернуть "Шахтер" на вершину украинского футбола и подготовить команду к еврокубкам.

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