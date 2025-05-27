Арда Туран очолив Шахтар — деталі контракту тренера з клубом

Арда Туран у Туреччині. Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

Донецький "Шахтар" визначився з новим головним тренером. Лише через кілька днів після звільнення Маріно Пушича "гірників" очолив інший відомий фахівець.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, команду очолить турецький фахівець Арда Туран. Контракт між сторонами розрахований на два сезони.

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Офіційне оголошення очікується протягом 24 годин. Для Арди Турана це стане першим міжнародним клубом у тренерській кар'єрі. Раніше він працював на батьківщині, очолюючи "Еюпспор".

Арда Туран (ліворуч) після матчу. Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

До цього "Шахтар" розлучився з хорватським фахівцем Маріном Пушичем. Причиною відставки став провал у чемпіонаті: команда посіла лише третє місце в УПЛ та поступилася золотими медалями київському "Динамо".

Що відомо про Турана як гравця та тренера

У минулому Арда Туран був відомим півзахисником, який виступав за "Барселону", "Атлетіко" та збірну Туреччини. Він був учасником Ліги чемпіонів і автором ключових голів на міжнародній арені. У 2023 році почав тренерську кар'єру, очоливши "Еюпспор" у Першій лізі Туреччини.

За сезон в "Еюпспорі" Туран продемонстрував агресивний атакувальний стиль і зумів вивести команду в лідери чемпіонату. Тепер перед ним стоїть нове завдання — повернути "Шахтар" на вершину українського футболу і підготувати команду до єврокубків.

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