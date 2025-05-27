Хто замінить Ротаня в Олександрії — рішення вже ухвалено

Олексій Антонов може очолити "Олександрію". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Майбутнє Руслана Ротаня в "Олександрії" практично визначено. З високою часткою ймовірності він продовжить кар'єру в "Поліссі".

Клуб із Житомира вже розпочав переговори, і очікується, що угоду буде досягнуто цього тижня, повідомляє "Inside UPL".

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Патрік Ван Леувен у Харкові. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Серед кандидатів на посаду тренера фігурує ім'я нідерландського фахівця Патріка Ван Леувена, який нещодавно залишив "Металіст 1925". Він уже працював в Україні із "Зорею" та відомий прогресивним підходом до атакувального футболу.

Головний фаворит — Антонов

Проте головним претендентом на вакантну посаду залишається Олексій Антонов — асистент Руслана Ротаня. Його добре знають у клубі, і він може забезпечити спадкоємність у структурі та стилі команди.

Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом. Олександрія прагне не втрачати темп перед єврокубками та зробити ставку на тренера, здатного швидко адаптуватися до викликів нового сезону.

Нагадаємо, Руслан Ротань уже цього тижня назве клуб, у якому продовжить кар'єру.

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