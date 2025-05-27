Судаков може змінити клуб — угода вже готується

Георгій Судаков перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Чемпіон Італії "Наполі" визначився з пріоритетами на літнє трансферне вікно. Керівництво клубу розраховує посилити півзахист одразу двома яскравими гравцями, один з яких представляє донецький "Шахтар".

Спочатку оформити перехід Кевіна Де Брюйне, а потім повернутися до переговорів щодо Георгія Судакова, повідомляє Tutto Mercato.

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Президент італійського клубу Ауреліо Де Лаурентіс особисто курирує обидва трансфери. Спочатку планується офіційна презентація Кевіну Де Брюйне, після чого буде активізовано роботу щодо українського півзахисника.

Судаков залишається одним із головних трансферних інтересів Наполі. Раніше клуб уже виходив на донецький "Шахтар", проте сторони не змогли узгодити деталі угоди.

Коли відбудеться перехід?

Тепер, коли переговори щодо Де Брюйне перебувають у фінальній стадії, у Неаполі готові відновити діалог із "гірниками". Сам Судаков відкрито говорив про готовність до нового виклику та інтерес до чемпіонату Італії.

Георгій Судаков під час гри. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Контракт Судакова з "Шахтарем" діє до 2028 року, і клуб розраховує на суттєву компенсацію. Однак у разі вдалого перебігу переговорів трансфер може бути оформлений уже на початку липня.

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