ПСЖ — Интер — где и когда смотреть онлайн финал Лиги чемпионов

Игроки "ПСЖ" празднуют победу в Кубке Франции. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 станет настоящим украшением европейского футбольного года. В поединке за трофей сойдутся "ПСЖ" и миланский Интер — клубы, которые прошли долгий и яркий путь к решающей встрече.

Финальный матч турнира пройдет при повышенном внимании со стороны болельщиков по всему миру, сообщает портал Новини.LIVE.

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В субботу, 31 мая, на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, где встретятся "ПСЖ" и "Интер". Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Симоне Индзаги на тренировке "Интера". Фото: Reuters/Claudia Greco

Главным арбитром финального матча назначен румынский рефери Иштван Ковач. Он будет обслуживать свою третью финальную игру в европейских клубных турнирах после финалов Лиги Европы 2024 года и Лиги конференций 2022 года. Ковач является международным судьей с 2010 года и в текущем сезоне уже судил семь матчей Лиги чемпионов, включая ответную игру 1/8 финала между "Ливерпулем" и "ПСЖ".

Состояние "ПСЖ" перед матчем

Парижане уверенно завершили сезон во внутреннем чемпионате, сохранив за собой титул победителя Лиги 1. Главным вопросом остается физическая форма лидеров атакующей линии, особенно Усмана Дембеле, который стал лидером французской команды. В сезоне 2024/2025 вингер провел 48 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 11 результативных передач.

Состояние "Интера" перед матчем

"Нерадзурри" также провели мощный сезон в Серии А и подходит к финалу с хорошим тонусом. В команде отличная атмосфера несмотря на то, что в последнем туре чемпионата Италии "Интер" упустил Скудетто. Тренер Симоне Индзаги сумел создать сбалансированный состав, в котором опыт идеально сочетается с молодостью. Фанаты особенно рассчитывают на Лаутаро Мартинеса, находящегося в превосходной форме.

Где и когда смотреть матч "ПСЖ" — "Интер"

Финальный матч Лиги чемпионов можно будет посмотреть в Украине на телеканале Megogo Футбол и в прямом эфире на платформе MEGOGO. Также матч покажут через спутниковые сервисы, включая Setanta Sports.

Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию матча, чтобы болельщики могли следить за событиями финала в режиме реального времени.

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