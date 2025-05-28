У Роналду на руках уникальное предложение от клуба из АПЛ

Криштиану Роналду работает на разминке. Фото: Reuters

Криштиану Роналду близок к тому, чтобы "поставить точку" в своем саудовском этапе карьеры. После завершения контракта с "Аль-Насром" 30 июня португалец может подписать новое соглашение с другим клубом, причем речь идет не только о футболе, но и о бизнесе.

Как сообщает Football Transfers, Роналду рассматривает предложение, которое даст ему не только игровую практику, но и долю в футбольной империи.

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С каким клубом вел переговоры Роналду

По информации инсайдера Жорже Николы, Роналду находится в активной фазе переговоров с Eagle Football Holdings — структурой, владеющей рядом клубов по всему миру. Главным претендентом на подписание звезды является бразильский "Ботафого", а сама сделка может включать долю в других клубах холдинга, в том числе английском "Кристал Пэлас", французском "Лионе" и бельгийском RWD Моленбек.

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters

Как уточняет Николa, предложение включает не только участие в матчах за "Ботафого" на Клубном чемпионате мира, но и возможность стать партнером Джона Текстора в глобальной сети клубов. Переговоры продолжаются, и решение от Криштиану пока не поступило, но интерес к переходу огромный.

Контракт Роналду с "Аль-Насром" предусматривает продление на рекордных условиях — 16,5 млн фунтов в месяц. Несмотря на это, игрок, похоже, заинтересован в более стратегическом шаге — вхождении в клубную структуру, которая может вернуть его в английскую Премьер-лигу уже в новом амплуа.

Известно, что 40-летний Роналду провел за "Аль-Наср" в сезоне 2024/2025. Он отыграл 42 матча, в которых забил 31 гол и отдал 10 ассистов.

Напомним, ранее Криштиану Роналду попрощался с болельщиками из Саудовской Аравии.

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