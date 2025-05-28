Леоненко прокомментировал слухи об алкоголизме

Виктор Леоненко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко оказался в центре внимания после слов защитника "бело-синих" Дениса Попова. Футболист в интервью резко прошелся по футбольным экспертам, намекнув, что слушать "диванных чемпионов" он не собирается.

Эта реплика была воспринята как адресованная Леоненко, который регулярно критикует игру "Динамо" в эфире и в интервью. Ветеран украинского футбола не остался в стороне и решил ответить на возможный выпад со стороны действующего игрока столичного клуба, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Виктор Леоненко напомнил, что всегда высказывает личное мнение и не скрывает эмоций, а также подчеркнул, что уважает "Динамо" и не желает клубу зла. Он также раскритиковал уровень украинского чемпионата, назвав его "первенством города", и заявил, что слухи об алкоголизме — всего лишь вбросы в интернете.

Виктор Леоненко рядом с Мирчей Луческу и Сергеем Палкиным. Фото: УНИАН

Что ответил Леоненко

По словам бывшего нападающего, он не обращает внимания на грязные слухи, а Попову посоветовал задуматься о частых травмах.

"Попову я скажу одно: парень, ты слишком часто травмируешься как для защитника. Позвони Кузнецову или Бессонову, но ему лучше не звони. Это железный человек, не знающий, что такое травмы", — заявил Леоненко.

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