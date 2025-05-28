Скандал в сборной Украины — Степанов проигнорировал вызов

Артем Степанов во время матча. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Нападающий Артем Степанов, выступающий за немецкий "Байер", вновь оказался в центре внимания после отказа присоединиться к молодежной сборной Украины (U-20) на июньские товарищеские матчи. Это уже второй случай, когда 17-летний форвард игнорирует вызов в национальную команду.

Как сообщил известный украинский телекомментатор Виктор Вацко, представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) не смогли связаться со Степановым в течение длительного времени.

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Попытки установить контакт через семью Артема Степанова тоже не увенчались успехом. В итоге, только в минувшую субботу форвард отправил короткое сообщение менеджеру сборной: "Доброе утро. Я не смогу приехать".

Артем Степанов (слева) празднует гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Этот инцидент вызывает обеспокоенность, особенно учитывая, что сборная Украины (U-20) готовится к чемпионату мира, который пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября 2025 года. Отказ игрока от участия в матчах, запланированных на официальные даты ФИФА, может рассматриваться как нарушение регламентных норм.

Возможные последствия для Степанова

Виктор Вацко подчеркнул, что подобное поведение может повлечь за собой санкции со стороны УАФ. Он отметил, что отказ игрока приезжать в сборную в официальные даты ФИФА — это грубое нарушение регламентных норм, и УАФ может потребовать серьезных санкций по отношению к Степанову.

Артем Степанов является одним из самых перспективных украинских футболистов своего поколения. В прошлом сезоне он забил 22 гола в 27 матчах за молодежную команду "Байера". Недавно он был отдан в аренду немецкому клубу "Нюрнберг", где проведет следующий сезон, получая опыт игры на профессиональном уровне.

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