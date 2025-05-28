Скандал у збірній України — Степанов проігнорував виклик

Артем Степанов під час матчу. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Нападник Артем Степанов, який виступає за німецький "Баєр", знову опинився в центрі уваги після відмови приєднатися до молодіжної збірної України (U-20) на червневі товариські матчі. Це вже другий випадок, коли 17-річний форвард ігнорує виклик до національної команди.

Як повідомив відомий український телекоментатор Віктор Вацко, представники Української асоціації футболу (УАФ) не змогли зв'язатися зі Степановим протягом тривалого часу.

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Спроби встановити контакт через сім'ю Артема Степанова теж не увінчалися успіхом. У підсумку, тільки минулої суботи форвард надіслав коротке повідомлення менеджеру збірної: "Доброго ранку. Я не зможу приїхати".

Артем Степанов (ліворуч) святкує гол. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Цей інцидент викликає занепокоєння, особливо з огляду на те, що збірна України (U-20) готується до чемпіонату світу, який пройде в Чилі з 27 вересня по 19 жовтня 2025 року. Відмова гравця від участі в матчах, запланованих на офіційні дати ФІФА, може розглядатися як порушення регламентних норм.

Можливі наслідки для Степанова

Віктор Вацко наголосив, що подібна поведінка може спричинити санкції з боку УАФ. Він зазначив, що відмова гравця приїжджати до збірної в офіційні дати ФІФА — це грубе порушення регламентних норм, і УАФ може зажадати серйозних санкцій щодо Степанова.

Артем Степанов є одним із найперспективніших українських футболістів свого покоління. Минулого сезону він забив 22 голи у 27 матчах за молодіжну команду "Баєра". Нещодавно він був відданий в оренду німецькому клубу "Нюрнберг", де проведе наступний сезон, отримуючи досвід гри на професійному рівні.

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