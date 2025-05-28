Арда Туран дав обіцянку після підписання контракту з Шахтарем

Арда Туран в Україні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Турецький фахівець Арда Туран офіційно очолив донецький "Шахтар". Він змінив на посаді Марино Пушича, контракт із яким було розірвано після невдалого сезону в УПЛ.

Арда Туран дав сміливу обіцянку вболівальникам "гірників" в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Арда Туран та генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Перші слова Арди Турана в "Шахтарі"

Турецький тренер заявив, що гордий бути частиною клубу з такою багатою історією і традиціями. Він підкреслив, що знає про високі очікування в Донецьку і готовий працювати заради перемог.

"Я пишаюся тим, що приєднався до "Шахтаря" — великого клубу з багатою історією і традиціями. Ми хочемо дарувати радість уболівальникам через нашу гру. У нас є величезне бажання перемагати — як в Україні, так і в Європі", — зазначив Туран.

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