Арда Туран дал обещание после подписания контракта с Шахтером

Арда Туран в Украине. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Турецкий специалист Арда Туран официально возглавил донецкий "Шахтер". Он сменил на посту Марино Пушича, контракт с которым был расторгнут после неудачного сезона в УПЛ.

Арда Туран дал смелое обещание болельщикам "горняков" в интервью официальному сайту клуба.

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Арда Туран и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Первые слова Арды Турана в "Шахтере"

Турецкий тренер заявил, что горд быть частью клуба с такой богатой историей и традициями. Он подчеркнул, что знает о высоких ожиданиях в Донецке и готов работать ради побед.

"Я горжусь тем, что присоединился к "Шахтеру" – великому клубу с богатой историей и традициями. Мы хотим дарить радость болельщикам через нашу игру. У нас есть огромное желание побеждать – как в Украине, так и в Европе", – отметил Туран.

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