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Арда Туран удивил первыми словами после прихода в Шахтер

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Дата публикации 28 мая 2025 09:02
Арда Туран дал обещание после подписания контракта с Шахтером
Арда Туран в Украине. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Турецкий специалист Арда Туран официально возглавил донецкий "Шахтер". Он сменил на посту Марино Пушича, контракт с которым был расторгнут после неудачного сезона в УПЛ.

Арда Туран дал смелое обещание болельщикам "горняков" в интервью официальному сайту клуба.

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Контракт с 37-летним экс-футболистом "Барселоны" и бывшим тренером "Эюпспора" рассчитан до лета 2027 года. Руководство "Шахтера" возлагает на него надежды в контексте борьбы за чемпионство и достойного выступления в еврокубках.

Арда Туран
Арда Туран и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Первые слова Арды Турана в "Шахтере"

Турецкий тренер заявил, что горд быть частью клуба с такой богатой историей и традициями. Он подчеркнул, что знает о высоких ожиданиях в Донецке и готов работать ради побед.

"Я горжусь тем, что присоединился к "Шахтеру" – великому клубу с богатой историей и традициями. Мы хотим дарить радость болельщикам через нашу игру. У нас есть огромное желание побеждать – как в Украине, так и в Европе", – отметил Туран. 

Напомним, Криштиану Роналду попрощался с Саудовской Аравией перед возвращением в Европу. 

У донецкого "Шахтера" могут возникнуть проблемы в следующем сезоне из-за трансферной политики. 

Руслан Ротань уже выбрал новый клуб и готовится сообщить об этом на этой неделе. 

Руководство "Александрии" уже выбрала нового главного тренера команды. 

спорт футбол ФК Шахтер тренер Арда Туран
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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