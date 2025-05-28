Арда Туран дал обещание после подписания контракта с Шахтером

Арда Туран удивил первыми словами после прихода в Шахтер
Турецкий специалист Арда Туран официально возглавил донецкий "Шахтер". Он сменил на посту Марино Пушича, контракт с которым был расторгнут после неудачного сезона в УПЛ.
Арда Туран дал смелое обещание болельщикам "горняков" в интервью официальному сайту клуба.
Контракт с 37-летним экс-футболистом "Барселоны" и бывшим тренером "Эюпспора" рассчитан до лета 2027 года. Руководство "Шахтера" возлагает на него надежды в контексте борьбы за чемпионство и достойного выступления в еврокубках.
Первые слова Арды Турана в "Шахтере"
Турецкий тренер заявил, что горд быть частью клуба с такой богатой историей и традициями. Он подчеркнул, что знает о высоких ожиданиях в Донецке и готов работать ради побед.
"Я горжусь тем, что присоединился к "Шахтеру" – великому клубу с богатой историей и традициями. Мы хотим дарить радость болельщикам через нашу игру. У нас есть огромное желание побеждать – как в Украине, так и в Европе", – отметил Туран.
Напомним, Криштиану Роналду попрощался с Саудовской Аравией перед возвращением в Европу.
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