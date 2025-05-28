Скандал між Алієвим та Симорозом отримав продовження

Олександр Алієв (праворуч) у Суджі. Фото: Instagram

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв знову опинився в центрі уваги. Цього разу спортсмена втягнули в скандал проти його волі.

Алієв був змушений вступити в заочну суперечку з відомим ветераном на своїй сторінці в Instagram.

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Днями ветеран ЗСУ Олег Симороз поставив під сумнів правдивість заяв ексфутболіста про його службу в 129-му батальйоні 112-ї бригади. Військовослужбовець стверджував, що слова Алієва про його перебування на фронті не відповідають дійсності. У відповідь на це Олександр записав відеозвернення та виклав його в соцмережах, де прокоментував ситуацію і дав зрозуміти, що не вважає за потрібне розвивати конфлікт.

Олександр Алієв в армії. Фото: Instagram

Що Алієв відповів Симорозу

За словами ексгравця, він справді служив у зазначеній бригаді та обізнаний з усіма деталями, включно з підрозділом "Привид". Він висловив думку, що Симороз вчинив негарно, вирішивши "попіаритися" його коштом.

"Ти прекрасно знаєш, що я в 112-й бригаді, починав у 129-му батальйоні. І ти знаєш прекрасно підрозділ "Привид". Якщо ти дійсно служив у 129-му батальйоні, то ти знаєш, як до нас ставилися і що ми робили", — заявив Алієв.

Олександр також побажав Симорозу здоров'я та наголосив, що не тримає зла. При цьому він дав зрозуміти: звинувачення на свою адресу вважає необґрунтованими, але роздмухувати конфлікт не має наміру.

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