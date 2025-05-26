Ексфутболіста Алієва звинуватили в обмані про службу в ЗСУ

Олександр Алієв (ліворуч) та Артем Мілевський під час матчу. Фото: скріншот YouTube

Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв опинився в центрі скандалу після різкої критики з боку ветерана російсько-української війни Олега Симороза. Приводом стали заяви Алієва про свою нібито службу у 129-му батальйоні 112-ї бригади ЗСУ.

Інформацію спростував сам колишній військовослужбовець, повідомив на своїй сторінці у Facebook ветеран Олег Симороз.

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За словами захисника України, Олександр Алієв не проходив службу в згаданому батальйоні та взагалі не значився в регулярних підрозділах бригади. Він стверджує, що ексфутболіст перебував у складі ДФТГ №35, бійці якого не мають офіційного статусу військовослужбовців ЗСУ.

Олег Симороз на фронті. Фото: instagram.com/oleh_symoroz/

Що Симороз сказав про Алієва

Ветеран наголосив, що командування ДФТГ дозволило Алієву жити в комфортних умовах, займатися футболом і відвідувати ресторани, в той час, як справжні військові щодня ризикують життями на передовій.

"Олександр Алієв ніколи не служив у 129-му батальйоні. Він тусувався у ДФТГ, грав у футбол, бував у віп-ложах і бухав у ресторанах. Я не можу мовчати, коли він принижує пам'ять загиблих бійців. Це не служба — це фарс", — написав колишній боєць ЗСУ.

Олег Симороз є добровольцем 112-ї бригади ЗСУ, з початку вторгнення він пройшов бойовий шлях і неодноразово висловлювався проти використання армійських структур для ухилення від реальної служби. Він закликав не ставити Алієва за приклад молодим українцям та назвав його поведінку неповагою до справжніх захисників України.

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