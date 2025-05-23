Алієв здивував висловлюванням про російську музику та українську мову

Олександр Алієв відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв знову опинився в центрі суспільної уваги. Його заява про музику викликала в соцмережах бурхливу дискусію та хвилю критики.

Під час інтерв'ю YouTube-каналу блогера Слави Дьоміна Алієв сказав, що продовжує слухати пісні російською мовою.

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Олександр Алієв від початку повномасштабного вторгнення росіян долучився до українських до сил опору й продовжує активно допомагати ЗСУ. Однак колишній спортсмен досі слухає треки російською мовою. За його словами, музика — це емоції, а не політика.

"Хтось каже, що не можна слухати російську музику. А я, якщо чую хорошу пісню, слухаю. Мені все одно, хто це співає", — підкреслив він.

Алієв додав, що виступає проти російської агресії та служить у лавах ЗСУ, однак вважає, що кожна людина має сама вирішувати, яку музику слухати. Він зазначив, що не бачить у цьому загрози для національної ідентичності та вважає за краще не займатися цензурою.

Олександр Алієв під час матчу "Динамо". Фото: скріншот YouTube

Алієв уже не вперше викликає резонанс

Це не вперше, коли колишній "динамівець" викликає хвилю обговорень. Раніше він був у центрі уваги через емоційні висловлювання, жорсткі стрими та відвертий тон.

Водночас колишній гравець залишається медійною фігурою та регулярно ділиться своїми думками з приводу війни, футболу та суспільства. Зараз Алієв продовжує службу в Збройних силах України й активно веде соцмережі.

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