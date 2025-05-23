Алиев удивил высказыванием о российской музыке и украинском языке

Александр Алиев отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев снова оказался в центре общественного внимания. Его заявление о музыке вызвало в соцсетях бурную дискуссию и волну критики.

Во время интервью YouTube-каналу блогера Славы Демина Алиев сказал, что продолжает слушать песни на русском языке.

Реклама

Читайте также:

Александр Алиев с начала полномасштабного вторжения россиян присоединился к украинской к силам сопротивления и продолжает активно помогать ВСУ. Однако бывший спортсмен до сих пор слушает треки на русском языке. По его словам, музыка — это эмоции, а не политика.

"Кто-то говорит, что нельзя слушать русскую музыку. А я, если слышу хорошую песню, слушаю. Мне всё равно, кто это поет", — подчеркнул он.

Алиев добавил, что выступает против российской агрессии и служит в рядах ВСУ, однако считает, что каждый человек должен сам решать, какую музыку слушать. Он отметил, что не видит в этом угрозы для национальной идентичности и предпочитает не заниматься цензурой.

Александр Алиев во время матча "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Алиев уже не впервые вызывает резонанс

Это не первый раз, когда бывший "динамовец" вызывает волну обсуждений. Ранее он был в центре внимания из-за эмоциональных высказываний, жестких стримов и откровенного тона.

При этом бывший игрок остается медийной фигурой и регулярно делится своими мыслями по поводу войны, футбола и общества. Сейчас Алиев продолжает службу в Вооруженных силах Украины и активно ведет соцсети.

Напомним, один из лидеров киевского "Динамо" встречается с бывшей участницей шоу "Холостяк".

Криштиану Роналду заплакал из-за эмоций во время прощания с болельщиками "Аль-Насра".

В составе донецкого "Шахтера" произошли изменения, часть игроков покинули клуб.

Хаби Алонсо получил отказ от Флорентино Переса в вопросе комплектования состава "Реала".