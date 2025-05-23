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Алиев заявил, что продолжает слушать музыку на русском языке

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Дата публикации 23 мая 2025 09:49
Алиев удивил высказыванием о российской музыке и украинском языке
Александр Алиев отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев снова оказался в центре общественного внимания. Его заявление о музыке вызвало в соцсетях бурную дискуссию и волну критики.

Во время интервью YouTube-каналу блогера Славы Демина Алиев сказал, что продолжает слушать песни на русском языке.

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Александр Алиев с начала полномасштабного вторжения россиян присоединился к украинской к силам сопротивления и продолжает активно помогать ВСУ. Однако бывший спортсмен до сих пор слушает треки на русском языке. По его словам, музыка — это эмоции, а не политика.

"Кто-то говорит, что нельзя слушать русскую музыку. А я, если слышу хорошую песню, слушаю. Мне всё равно, кто это поет", — подчеркнул он. 

Алиев добавил, что выступает против российской агрессии и служит в рядах ВСУ, однако считает, что каждый человек должен сам решать, какую музыку слушать. Он отметил, что не видит в этом угрозы для национальной идентичности и предпочитает не заниматься цензурой. 

Александр Алиев
Александр Алиев во время матча "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Алиев уже не впервые вызывает резонанс

Это не первый раз, когда бывший "динамовец" вызывает волну обсуждений. Ранее он был в центре внимания из-за эмоциональных высказываний, жестких стримов и откровенного тона.

При этом бывший игрок остается медийной фигурой и регулярно делится своими мыслями по поводу войны, футбола и общества. Сейчас Алиев продолжает службу в Вооруженных силах Украины и активно ведет соцсети. 

Напомним, один из лидеров киевского "Динамо" встречается с бывшей участницей шоу "Холостяк". 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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