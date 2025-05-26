Экс-футболиста Алиева обвинили в обмане о службе в ВСУ

Александр Алиев (слева) и Артем Милевский во время матча. Фото: скриншот YouTube

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев оказался в центре скандала после резкой критики со стороны ветерана российско-украинской войны Олега Симороза. Поводом стали заявления Алиева о своей якобы службе в 129-м батальоне 112-й бригады ВСУ.

Информацию опроверг сам бывший военнослужащий, сообщил на своей странице в Facebook ветеран Олег Симороз.

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По словам защитника Украины, Александр Алиев не проходил службу в упомянутом батальоне и вообще не числился в регулярных подразделениях бригады. Он утверждает, что экс-футболист находился в составе ДФТГ №35, бойцы которого не имеют официального статуса военнослужащих ВСУ.

Олег Симороз на фронте. Фото: instagram.com/oleh_symoroz/

Что Симороз сказал об Алиеве

Ветеран подчеркнул, что командование ДФТГ позволило Алиеву жить в комфортных условиях, заниматься футболом и посещать рестораны, в то время как настоящие военные ежедневно рискуют жизнями на передовой.

"Александр Алиев никогда не служил в 129-м батальоне. Он тусовался в ДФТГ, играл в футбол, бывал в вип-ложах и бухал в ресторанах. Я не могу молчать, когда он унижает память погибших бойцов. Это не служба — это фарс", — написал бывший боец ВСУ.

Олег Симороз является добровольцем 112-й бригады ВСУ, с начала вторжения он прошел боевой путь и неоднократно высказывался против использования армейских структур для уклонения от реальной службы. Он призвал не ставить Алиева в пример молодым украинцам и назвал его поведение неуважением к настоящим защитникам Украины.

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